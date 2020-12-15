Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Putin, ABD Başkanı seçilen Biden'ı kutladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanlığı resmen onaylanan Joe Biden'ı tebrik etti.
ABD'de Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46'ncı başkanı olarak resmen onayladı.
Rus haber ajansı Ria, Putin'in Biden'ı tebrik ettiğini duyurdu.
ABD'de, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Joe Biden 306, Donald Trump ise 232 delege alabilmişti.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Joe Biden Rusya Vladimir Putin
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