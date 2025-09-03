Açık 21.5ºC Ankara
AA, TRT Haber 03.09.2025 22:32

Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 ölü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki videoda tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.

Portekiz
