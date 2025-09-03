Açık 21.5ºC Ankara
AA 03.09.2025 22:15

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail'e karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattı

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentini tümden işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı "Musa'nın Asası" adlı operasyonu başlattığını açıkladı.

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail'e karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattı

Kassam Tugayları, Telegram sayfasından yayımladığı bir videoda, savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde İsrail ordusuna ait araçları "Musa'nın Asası Operasyonu" çerçevesinde hedef aldığını duyurdu.

Yayımlanan görüntüde, Kassam Tugayları, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıkladı.

Görüntülerde, Kassam savaşçılarının İsrail askerlerini taşıyan bir araca yönelik bomba yerleştirdiği, ardından patlatıldığı ve akabinde antitank roketleriyle İsrail tanklarının hedef alındığını gösteren sahneler yer aldı.

Kassam açıklamasında, operasyonda İsrail ordusuna ait araçların "Yasin" roketleri ve otomatik silahlarla hedef alındığı bilgilerine yer verildi.

Kassam, söz konusu operasyon sonucunda İsrail askerlerinden ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi vermedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bugün Gazze Şehri'ni kuşatıp Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan ​​​​​​​"Gideon'un Savaş Arabaları 2" adlı operasyonun resmen başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde devasa yıkımlar yaparken, bölgedeki Filistinlere yönelik binden fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin de yaralanmasına sebep olan geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar gerçekleştiriyor.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
22:41
Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 ölü
22:04
21:37
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altına alındı
21:38
20:57
TBMM sınavla 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek
21:37
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altına alındı
21:13
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı 2026 yılında hizmete alınacak
20:57
TBMM sınavla 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek
