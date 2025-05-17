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Dünya
AA 17.05.2025 15:43

Portekiz yarın erken genel seçim için sandığa gidecek

Portekiz'de yaklaşık 10,8 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı erken genel seçim yarın yapılacak.

Portekiz yarın erken genel seçim için sandığa gidecek

Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 19 siyasi parti seçimlere katılırken, en fazla milletvekili Lizbon (48) ve Porto (40) kentlerinden çıkacak.

Anketler, Demokratik İttifakın az bir farkla seçimleri kazanacağını savunurken, Pedro Nuno Santos'un liderliğini yaptığı ana muhalefetteki sol görüşlü Sosyalist Partiyi iki puan geride gösteriyor.

Anketlere göre, hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

Portekizlilerin çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer Avrupa Birliği ülkelerine oranla düşük asgari ücret, emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin neden olduğu sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.

Yasaya göre 18 yaşını dolduran her Portekizli seçimlerde oy kullanabiliyor ve 1,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ayrıca Portekiz'de 3 bin civarında Türk vatandaşı yaşıyor.

Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en fazla genel seçime giden ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan Portekiz, son olarak 10 Mart 2024'te sandığa gitmişti.

Azınlık hükümeti ile iktidara gelen sağ görüşlü "Demokratik İttifak"ın lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddialarından dolayı Meclis'te güvenoyu alamaması sonucu 11 Mart'ta hükümet düşmüş ve erken seçim kararı alınmıştı.

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