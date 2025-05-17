Libya Ulusal Petrol Kurumu: Tüm sahalarda üretim normal şekilde sürüyor

NOC'dan yapılan açıklamada, petrol sahalarındaki üretim ve limanlardaki duruma ilişkin bilgi verildi.

Tüm petrol sahaları ve limanlardaki teknik ve operasyonel faaliyetlerin normal ve güvenli şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Kurumun tüm iştiraklerinde petrol ve doğal gaz üretimi ile ihracat faaliyetleri, en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak sorunsuz ve kesintisiz şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte ham petrol üretiminin 1 milyon 376 bin 415 varil, doğal gaz üretiminin ise 2 milyar 560 metreküp olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı Müdürü İbrahim Firkaş da yerel medyaya yaptığı açıklamada, hava trafiğinin olaylardan önceki olağan programa döndüğünü, ilk hac kafilesi uçuşunun da 21 Mayıs Çarşamba günü yapılacağını söyledi.