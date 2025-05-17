Çok Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2025 13:26

Sanchez: Gazze’de yaşananlara göz yummak mümkün değil

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de İsrail'in yol açtığı insani felaketi sert sözlerle eleştirerek, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor, Gazze’de yaşananlara göz yummak mümkün değil." dedi.

Sanchez: Gazze’de yaşananlara göz yummak mümkün değil

Sahchez, Bağdat’ta düzenlenen 34’üncü Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de İsrail’in yol açtığı insani felaketi sert bir şekilde eleştirdi.

Zirveye konuk Başbakan olarak katılan Sanchez, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor, Gazze’de yaşananlara göz yummak mümkün değil. Uluslararası hukukun temel ilkelerinin açıkça ihlal ediliyor ve yaşanan trajedi kabul edilemez boyutlara ulaştı. Uluslararası toplumun artık harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sahchez, şunları kaydetti:

"Gazze’deki insani felaketin derhal sonlandırılması için Gazze’deki katliamın durdurulması için işgalci tarafa baskının artırılması, siyasi çözüm yolunda ilerlenmesi ve kalıcı barış için somut adımlar atılması, Avrupa, Arap ve İslam dünyası arasında diyalogun güçlendirilmesi gerekiyor.”

"Arap Birliği, Suriye halkının bu karmaşık süreci aşması için yanında olacak"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da zirvede yaptığı konuşmada, Suriye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve Suriye halkının yanında olduklarını söyledi.

Gayt, “Suriye, yeni bir devlet inşa etme yolunda büyük bir sınav veriyor. Arap Birliği, Suriye halkının bu karmaşık süreci aşması için yanında olacak.” dedi.

Birçok Arap ülkesindeki durumun hala endişe verici olduğunu kaydeden Ahmed Abu Gayt, Sudan’da devlet yapısının savaş nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi.

Sudan halkının yeniden inşa gücüne olan inancını dile getiren Gayt, Libya’daki bölünmenin ülkenin birliğini tehdit ettiğini ve Lübnan’ın ise devam eden İsrail saldırıları gölgesinde ciddi toparlanma sorunları yaşadığını belirtti.

"Filistin, temel ve merkezi meselemiz olmaya devam ediyor"

Filistin’deki gelişmelere de değinen Gayt, Filistin’in Arap dünyasının temel ve merkezi meselesi olmaya devam ettiğini aktardı.

“Uluslararası toplumun, Filistinli çocukların ve sivillerin gözler önünde öldürülmesi karşısında sessizliğini kınıyoruz.” diyen Gayt, “Gazze’de ateşkes sağlanması için Mısır ve Katar’ın sarf ettiği çabaları da takdir ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

ETİKETLER
İspanya Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
14:37
Libya Ulusal Petrol Kurumu: Tüm sahalarda üretim normal şekilde sürüyor
14:20
Bakan Bolat: Terörsüz Türkiye'de kaynaklarımız yatırım ve üretime harcanacak
14:11
Microsoft, katil İsrail ordusuna destek sağladığını kabul etti
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık
13:33
Guterres: Filistin halkının acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 15 ilde fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 15 ilde fırtına ve sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı
İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ