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Dünya
AA 17.05.2025 13:31

Guterres: Filistin halkının acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’den başlayarak bölge ve dünyanın büyük sınavlarla karşı karşıya olduğunu belirterek Filistin halkının acı çekmesinin haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Guterres: Filistin halkının acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez

Guterres, Bağdat’taki 34. Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Gazze’den başlayarak bölge ve dünya büyük sınavlarla karşı karşıya. Filistin halkının toplu şekilde acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez.” dedi.

Filistin halkının yerinden edilmesine karşı olduklarını ifade eden Guterres, bölgesel gelişmelere dair şunları söyledi:

“Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunmalı ve buna saygı gösterilmeli. Suriye’nin egemenliği ve bağımsızlığı hayati önem taşıyor.

Yemen’de çözüm için Yemenliler arasında doğrudan diyalog kurulmalı. Sudan’daki şiddet durdurulmalı ve acil müdahale gerekli.”

Libya’daki gelişmelere dair ise BM Genel Sekreteri, istikrar sağlanması için uluslararası aktörlerle temas halinde olduklarını ve çatışmaların sona erdirilmesi yönünde çaba harcadıklarını dile getirdi.

Guterres, Irak hükümeti ve halkını da desteklerini sözlerine ekledi. 

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