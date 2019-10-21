5 bin 426 metre ile Meksika'nın en yüksek 2'nci, Kuzey Amerika'nın ise 5'inci dağı olan Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti.

Lav ve akkor kayaları püskürten dağdan yükselen dumanların bulutların arasından çıkarken yarattığı nefes kesen manzara, uçaktan görüntülendi.

Kaynak. Reuters