Dünya
Popocatepetl Yanardağı havadan görüntülendi21 Ekim 2019 Pazartesi 10:22 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 10:52
Meksika'nın Popocatepetl Yanardağı'ndan çıkan dumanın yarattığı manzara gökyüzünden görüntülendi.
5 bin 426 metre ile Meksika'nın en yüksek 2'nci, Kuzey Amerika'nın ise 5'inci dağı olan Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti.
Lav ve akkor kayaları püskürten dağdan yükselen dumanların bulutların arasından çıkarken yarattığı nefes kesen manzara, uçaktan görüntülendi.
Kaynak. Reuters
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