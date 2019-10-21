Lise ve üniversite öğrencilerinin toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilmek için yaptıkları protestolar geçtiğimiz cuma günü şiddetli ayaklanmalara dönüştü.

[Fotoğraf: Reuters]

Yağmalama, kundaklama ve çatışmaların yaşandığı şehirde, binlerce insan sokaklara çıkıp, Güney Amerika'nın en varlıklı ve liberal ekonomilerinden biri olan ülkede artan yaşam pahalılığı ve düzensiz kamu hizmetinden kaynaklanan genel memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Reuters'a konuşan antropoloji öğrencisi Karina Sepulveda, "Bu, metro bilet fiyatlarının artmasından kaynaklanan basit bir gösteri değil. Bu, toplumun başta en fakirlerinin yıllarca maruz kaldığı baskının dışavurumudur" dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

6 Ekim'de otobüs ve metro bilet fiyatlarına $0.04 - $0.1 arasında zam yapılacağının açıklanmasından sonra polislerin toplu taşıma araçlarına biletsiz binen eylemcileri durdurmak için harekete geçmeleri sonucu ayaklanma büyümüştü.

[Fotoğraf: Reuters]

Enerji firması Enel'in 18 katlı genel merkez binası ateşe verilmiş ve alev topuna dönen binadaki tüm çalışanlar güvenli bir şekilde binadan tahliye edilmişlerdi.

Kaynak: Reuters