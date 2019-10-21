Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı protestolarda şiddet artıyor.

Son olarak polis, maske takan protestoculara bir tomadan mavi boyalı su püskürttü.

Olay esnasında bölgenin en büyük camisi olan Kowloon'un merdivenleri ve kapısı da maviye boyandı.

Onlarca gösterici, bez ve suyla caminin zarar gören yerlerini temizledi.

Müslüman topluluk liderlerine yaşananın bir kaza olduğunu söyleyen polis, dini özgürlüğe saygı duyuklarını ve tüm ibadet yerlerini korumak için çaba göstereceklerini açıkladı.

Hong Kong lideri Carrie Lam da zarar gören camiyi ziyaretinin ardından yaşanan olay için özür diledi.

Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Reuters