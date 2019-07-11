ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus açıklamada, "Bakan Pompeo Katar'ın yakın ortaklık ve dostluğu için Emir'e teşekkür etti. Bakan ve Emir, bölgedeki yüksek tansiyonu ve Körfez İşbirliği Konseyinin İran'ın istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı durmadaki önemini değerlendirdi." ifadelerine yer verdi.

Sözcü ayrıca, Pompeo ile Şeyh Temim'in Sudan, Libya ve Afganistan da dahil bazı kritik bölgesel konuları da ele aldığını bildirdi.

Katar Emiri önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasında 5 yeni anlaşmaya imza atılmıştı.

Görüşmede Şeyh Temim ile Trump, ABD ile Katar arasında ekonomik ve askeri iş birliğini artırma yönündeki kararlılıklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA