Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler'e ait tarım arazilerini ateşe verdi.
Çıkan yangın sonucu yüzlerce zeytin ağacı kül oldu.
Saldırıyı gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin, Nablus kenti çevresinde yer alan Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden geldiklerini belirtildi.
İsrail askerlerinin de ateşi söndürmek üzere bölgeye ulaşmaya çalışan Filistin itfaiye ekiplerine izin vermediği bildirildi.
Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından elde ettikleri gelirlerle sağlıyorlar.
Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor.
Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.
Kaynak: TRT Haber