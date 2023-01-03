Polonya hükümeti tarafından geçen yıl nisanda onaylanan yasa, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Polonya Yüksek Tıp Konseyi Başkanı Lukasz Jankowski, ülkede aktörlerin tıbbi ürün reklamlarında doktorları canlandırmasının yasaklandığını belirterek, bu reklamların yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Jankowski, bir hastayı yanıltmanın ve tıbbi ürünler öneren bir doktor gibi davranmanın doğru olmadığını vurguladı.

Bir doktorun güvenilirliğinin ticari amaçlarla kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Jankowski, "Polis numarası yapıp birinin kapısını çalmak nasıl yasaksa, doktor numarası yaparak tıbbi ürün tanıtmaya da tabii ki izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Yeni yasaya göre, tıbbi ürünlerin reklamlarının bilimsel gerçeklere dayanması gerekiyor. Ayrıca söz konusu yasa doğrultusunda, reklamlar çocukları bir ürünü satın almaya doğrudan teşvik edemeyecek.