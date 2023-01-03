Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saraybosna'daki hava kirliliği: Uçaklar iniş yapamadı
[Fotograf: AA]
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçaklar iniş yapamadı.
Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde hava kirliğinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin oldukça azaldığı, bu nedenle planlanan uçuşlardan bazılarının Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yönlendirildiği ifade edildi.
Uçuşların hava kirliliğinin etkisinin azaldığı öğle saatlerinde normale döndüğü bilgisi verildi.
Saraybosna Kantonu Toplumsal Ekonomi, Altyapı, İnşaat ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, hava kirliliği nedeniyle başkent Saraybosna'nın birçok belediyesine "hazırlıklı olma" uyarısı yapıldığı belirtilerek hava kirliliğin etkili olduğu sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.
Etiketler: Bosna Hersek Çevre Kirliliği Hava Kirliliği
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