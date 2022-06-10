Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Polonya'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.
TVN 24'te yer alan habere göre, Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı.
Bakan, yaklaşık 10 şüpheli maymun çiçeği vakası olduğunu ve inceleme sürecinde olduklarını duyurdu.
Hastanın kimliği veya kaldırıldığı hastaneye dair ayrıntılar açıklanmazken, hastanın izole edildiği kaydedildi.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Etiketler: Polonya Maymun Çiçeği
Son Haberler
- 17:12
- 17:05
- 17:08
- 16:56
- 16:52
Sıradaki Haber
Filipinler Devlet Başkanı seçilen Marcos'dan "bağımsız" dış politika mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz