Başkent Manila'da annesi adına düzenlenen anma töreninde konuşan Marcos, "(Devlet Başkanı) Rodrigo Duterte'nin başlattığı bağımsız dış politika olarak tanımlanan şeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Marcos, böylesi bir dış politika anlayışının "ulusal çıkar" için "en iyisi" olduğunu ve yalnızca "Çin'deki dostlar" açısından değil tüm dünya için "avantajlı" olabileceğini duyurdu.

Çin ile işbirliğine açık olduklarını da ifade eden Marcos, Kovid-19 salgını sonrası karşılaşılan küresel zorluklar ile mücadeleye ilişkin olarak, "Bunu ancak Filipinler'de yapabiliriz ancak ortaklarımızla yapabiliriz ve en güçlü ortağımız her zaman yakın komşumuz ve iyi dostumuz Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur" dedi.

Filipinler'de 9 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ferdinand Marcos yüzde 58,92 ile seçimin galibi olmuştu. Seçim sonuçları resmi olarak onaylandığında Marcos, mevcut Devlet Başkanı Duterte'den görevi devralacak.