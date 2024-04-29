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Dünya
AA 29.04.2024 16:26

Polonya: Topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya ilişkin bir karar alınmadı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, topraklarında nükleer silah konuşlandırma konusunda bir karar alınmadığını söyledi.

Polonya: Topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya ilişkin bir karar alınmadı

Kanada'da yayın yapan CTV News'e konuşan Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılması ihtimalini değerlendirdi.

Duda, "Böyle bir karar hakkında bir bilgim yok. Bilinçli bir şekilde konuşmak gerekirse böyle bir kararın alınmadığını, ancak hazır olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Rusya'nın "tehlikeli" olduğunu savunan Duda, nükleer silah konuşlandırmaya ilişkin kararın, NATO müttefikleriyle alınması gerektiğini kaydetti.

Andrzej Duda, 22 Nisan'da, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılmasına "hazır" olduklarını söylemişti.

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