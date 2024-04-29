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Dünya
TRT Haber 29.04.2024 15:08

Almanya’nın Heilbronn şehrinde coşkulu 23 Nisan kutlaması

Almanya’nın Heilbronn şehrinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ve Heilbronn Türk Okul Aile Birliği tarafından Franken Stadyumu’nda organize edildi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Almanya’nın Heilbronn şehrinde coşkulu 23 Nisan kutlaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Almanya’nın Heilbronn şehrinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

Almanya’ya göç eden birinci neslin gelenek haline getirdiği Stadyum kutlamalarına bu yıl 2 bin 500 Heilbronnlu katıldı.

Almanya’nın Heilbronn şehrinde coşkulu 23 Nisan kutlaması

Program, öğrencilerin coşkulu geçit töreninden sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunlarının sergilendiği ve Türkülerin seslendirildiği kutlamada, çocuklar ilk defa ok atışı tecrübesini de edindi.

Şenlikte sahne alan sanatçı Muhabbet, çocuklarla şarkılar seslendirdi.

Kutlamada konuşan Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Ali Değirmendereli, “Çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan’ı kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Okullarda sunulan Türkçe ve Türk kültürü derslerimize çocuklarımızı kaydettirelim” dedi.

Almanya’nın Heilbronn şehrinde coşkulu 23 Nisan kutlaması

Meşakkatli çalışmalar sonucunda organizeyi tertip ettiklerini belirten Heilbronn Okul Aile Birliği Başkanı Aydın Ayaz, “Bu Organizasyonları yıllar önce hazırlayan birinci nesil büyüklerimize, Başkonsolosumuz Sayın Makbule Koçak Kaçar’a, Eğitim Ataşemiz Prof. Dr. Ali Değirmendereli ve tüm Konsolosluğumuzun yetkililerine, Heilbronn Belediyesi’ne, derneklerimize ve tüm öğretmenlerimize sonuz teşekkür ediyorum.” dedi.


 

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