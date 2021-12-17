Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polonya Parlamentosu 'medya yasa tasarısı'nı onayladı: ABD'den tepki geldi
[Fotoğraf: Getty]
Polonya parlamentosu, ABD ile arasında gerilime neden olan medya yasa tasarısını onayladı. Tasarı yasalaşırsa, AB dışındaki ülkelerden şirketler, Polonya'da televizyon ve radyo kanallarında yüzde 49'dan fazla hisseye sahip olamayacak.
Polonya Parlamentosu, senatonun geri çevirdiği, tartışmalı medya yasa tasarısını onayladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nden (AB) olmayan şirketler, ülkedeki televizyon ve radyo platformlarının hisselerinin yüzde 49'undan fazlasını ellerinde tutamayacak.
Tasarı yasalaşırsa, ülkenin en büyük özel televizyon platformunun sahibi olan Amerikan Discovery, hisselerinin büyük bir kısmını satmak zorunda kalacak.
ABD, tasarının onaylanmasına tepki gösterdi. Washington yönetimi, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın "tasarıyı reddetmesini bekliyor."
Tasarıyı sunan iktidar partisi ise amaçlarının, Polonya medyasını AB dışındaki Rusya gibi düşman aktörlerden korumak olduğunu söylüyor.
Etiketler: Polonya Avrupa Birliği ABD Rusya
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