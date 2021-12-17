Polonya Parlamentosu, senatonun geri çevirdiği, tartışmalı medya yasa tasarısını onayladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nden (AB) olmayan şirketler, ülkedeki televizyon ve radyo platformlarının hisselerinin yüzde 49'undan fazlasını ellerinde tutamayacak.

Tasarı yasalaşırsa, ülkenin en büyük özel televizyon platformunun sahibi olan Amerikan Discovery, hisselerinin büyük bir kısmını satmak zorunda kalacak.

ABD, tasarının onaylanmasına tepki gösterdi. Washington yönetimi, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın "tasarıyı reddetmesini bekliyor."

Tasarıyı sunan iktidar partisi ise amaçlarının, Polonya medyasını AB dışındaki Rusya gibi düşman aktörlerden korumak olduğunu söylüyor.