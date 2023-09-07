Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 13:33

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkenin her karış toprağını savunacağız

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, vatandaşların kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirterek, "Ülkenin her karış toprağını savunacağız. Bunu dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifak olan NATO ile yapacağız." dedi.

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkenin her karış toprağını savunacağız

Morawiecki, Polonya'nın Kielce şehrinde yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı.

Rusya'nın yıkılan imparatorluğunu yeniden inşa etmeyi planladığını öne süren Morawiecki, "Kremlin'in propagandacıları, Rusya'nın Polonya'ya yönelik düşmanca niyetlerini gizlemiyor. Öncelikle ordunun modern silahlanmasına odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Polonyalıların kendini güvende hissetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkenin her karış toprağını savunacağız. Bunu dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifak olan NATO ile yapacağız. Bunu Polonya ordusunu ve silah sanayisini genişleterek yapacağız. Bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapacağız." diye konuştu.

Belarus'u işaret ederek Polonya'nın "tamamen öngörülemez" bir ülkeyle sınır komşusu olduğunu belirten Morawiecki, "Coğrafi konumumuzun sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz, bu nedenle Polonya ordusu için tüm silahlanma programını güçlendiriyoruz." dedi.

ETİKETLER
Polonya Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD mahkemesinden, "Teksas’ta göçmenlere karşı kurulan yüzer bariyerlerin kaldırılması" talimatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası getirildi
13:38
Borsadan bir rekor daha
13:34
İstanbul’daki yağış neden bu denli etkili oldu ve sele yol açtı?
13:38
Türk Bilimsel Araştırma Seferi yabancı bilim insanlarına laboratuvar oldu
13:21
Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek
13:17
Deniz seviyesinin yükselmesi İstanbul ve İzmir'in kıyı bölgelerinde risk oluşturuyor
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ