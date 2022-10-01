ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, internet sitesinde Rusya Ukrayna savaşında gelinen son durum, ülkelerin tutumları, Avrupa'nın ne yapabileceği ve enerji krizinin yer aldığı bir makale yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi zaferleri de makalede yer aldı.

"Türkiye ara bulucu konumunda"

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.

Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, Türkiye'nin hala bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik zaferleri

Tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra, esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığı vurgulanan makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısına yer verildi.

Makalede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kremlin ile 'açık hatları' koruyor hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediğini yineliyor." denildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafların yakınlaşmasına yardımcı oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiğini duyurmuştu.

Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana en kapsamlı esir takası Avrupa basınının gündeminde yer almıştı.

Manşetlerde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mübadelenin başarılı şekilde devam etmesi için tarafların yakınlaşmasına yardımcı oldu." denildi.

Dünyanın gözü İstanbul'daydı Bu masa dünya sofraları için kuruldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.

Dünya basını bu anlaşmayı son dakika olarak televizyonlarına ve internet sitelerine taşıdı.

"Anlaşma, Türk diplomasisinin meyvesidir" denildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalışıyor"

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz etti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verilen açıklamada, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı" görüşüne yer verildi.

Yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyecek gıda krizinde tahıl koridoru dünyaya nefes aldırdı. Türkiye'nin çabalarıyla açılan Karadeniz'de oluşturulan koridorun gıda krizi ile mücadeleye etkisi okyanusları aştı.

Tahıl fiyatlarında düşüş yaşanırken, gıda ürünlerine erişimin yolu açıldı. Karadeniz'de krize karşı atılan adım, uzak coğrafyalara da olumlu yansıdı.

"Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy ile yürüttüğü iyi ilişkiler dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Cumhurbaşkanı`nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

"Güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek"

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenskiy`nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı" sözlerini manşet olarak kullandı.