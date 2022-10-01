Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı
[Fotograf: Reuters]
Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.
Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.
Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.
Etiketler: Rusya
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