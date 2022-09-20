Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya Türkiye'nin gösterdiği diplomasi çabasına destek çağrısı yaptı.

Erdoğan, İstanbul Mutabakatı'nın, Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biri olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için uluslarası çaba gösterilmesi gerektiğini bir kez daha ifade eden Erdoğan, "Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor" sözleriyle dünyaya seslendi.

[Rusya-Ukrayna savaşı]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarafları önce Antalya Diplomasi Forumu'nda sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Sayın Genel Sekreterle birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasını temin ettik. https://t.co/jJQBgH0W4k pic.twitter.com/HqLPP8bWvb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Genel Kurulun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgınıyla uluslarası dayanışmanın önemini görmüş olduk. 'Dönüm Noktası' temasını son derece isabetli buluyorum.

Salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.

[İstanbul Mutabakatı]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir. https://t.co/jJQBgH0W4k pic.twitter.com/b0N5uVs1yk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik"

Türkiye olarak bu iradeyi salgın ve iklim değişikliği süreçleri yanında Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında yaşananları da görüyoruz. Bugün savaşta diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya'da sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor. Daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu bu savaş bir kez daha göstermiştir.

[Rusya-Ukrayna savaşı]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. https://t.co/jJQBgH0W4k pic.twitter.com/hDumdAKI46 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğini her platformda söyleyeceğiz.

Türkiye'nin dış politka vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Yeri geldiğinde arabulucu yeri geldiğinde yapıcı rol üstleniyoruz.

"Bir an önce teröristleri desteklemekten vazgeçin"

PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez. PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 100 bin biriket ev inşa ediyoruz. 1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 200 bin konut için hazırlıklara başladık. Bu projenin hayata geçmesi için uluslarası toplumun desteğine ihtiyaç vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. https://t.co/jJQBgH0W4k pic.twitter.com/jJt5hC8cat — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

"Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir"

Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın, BM'nin kurumlarının bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir.

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez.

Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik güçlerimize ve sivillere terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez. https://t.co/jJQBgH0W4k pic.twitter.com/4R9Yk7vmMV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

"İki devletli çözümü destekliyoruz"

Orta Doğu'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz. Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır.

Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. https://t.co/jJQBgH0W4k pic.twitter.com/GJ2H6A0pAP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

"Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağız"

Azerbaycan-Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyorum. Azerbaycan'ın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz.

[Azerbaycan-Ermenistan]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. https://t.co/zfheUFQFT7 pic.twitter.com/cM2Ca9fPk0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

"Uluslarası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz"

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan tahrik siyasini bir kenara bırakarak, iş birliği çağırlarımıza kulak vermesini istiyoruz. Muhataplarımızın bugüne kadar en ufak bir adım bile atamaması kimin barıştan yana olduğunu göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz. https://t.co/zfheUFQFT7 pic.twitter.com/nxb4b8tk6z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir. Gerçekleri görmek isteyen herkes Kıbrıs'ta iki ülke ve halk olduğunu görmektedir. Uluslarası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz. KKTC'nin bağımsızlığının tanınması sorunun çözümü için tek yol. Yunanistan Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itmeler dışında ülkedeki Müslüman Türk azınlığa karşı da baskıcı politika izliyor.