Plastik yiyen mantar türü çevre kirliliğine çare olabilir

Dünyada 65 yıl önce başlanan plastik üretiminde miktar 8 milyar 300 milyon tona ulaşırken, yüzde 70’inin çöpte olan plastik atıkların doğada çözülmesi 400 bin yılı buluyor.

Dünya için alarm veren plastik atıklara, son dönemlerde keşfedilen plastik yiyen mantar türü çözüm olabilir.

Pakistanlı bilim insanları tarafından keşfi yapılan plastik yiyen mikroskobik boyuttaki mantar türü, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Botanik Bahçeleri raporunda da yer aldı.

Londra'daki Royal Botanic Gardens'ın (Kraliyet Botanik Bahçeleri) yayınladığı rapora göre mantar doğada çözünmesi yüzyıllar alan plastiği haftalar içinde çözüyor.

18 ülkeden 100'den fazla bilim insanı tartışacak

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin aktardığına göre konuyla ilgili 18 ülkeden 100'den fazla bilim insanı bu hafta Londra'nın batısında yer alan botanik bahçesinde bir araya gelecek ve bu mantardan yola çıkarak nasıl araştırmalar yapılabileceğini tartışacak.

Mantarın salgıladığı enzimler polyester poliüretan gibi plastikleri çözebiliyor.

Endüstriyel miktarda üretilebilir mi?

Bilim insanları şimdi bu enzimin yaratılmasından hangi genlerin sorumlu olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Gen tespit edildikten sonra bu enzimin endüstriyel miktarda üretilip üretilemeyeceği araştırılacak.

The Times'a konuşan Royal Botanic Gardens'tan Dr. Ilia Leitch, bu genin okyanuslardaki deniz mantarlarına da aktarılarak o bölgelerdeki plastik kirliliğinin de azaltılabileceğini söyledi.

5 yıl içine plastik sorununa çözüm olabilir

Leitch, büyük şirketlerin de bu mantarla ilgilendiğini ve mantarın beş yıl içinde plastik sorununa yanıt olma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Dünyadaki mantar türlerinin yalnızca yüzde 5'inin tespit edildiği tahmin ediliyor. İnsanların tırnaklarından hayvanların ciğerlerine kadar çok çeşitli yerlerde farklı boyutlarda ve özelliklerde yetişebilen mantarlar, en geniş çeşitliliğe sahip canlılar arasında yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber, BBC