Dünyadaki plastik tüketimi son 70 yıldır katlanarak arttı. 2050 yılına kadar, 33 milyar ton plastik atığın daha ortaya çıkması bekleniyor.

Her yıl on bir milyon ton plastik denizlere karışıyor. Durum böyle olunca hayatımızın her alanında yer alan ama ekosisteme en çok zarar veren plastiğe alternatif arayışları da arttı.

Çevre dostu kutular

Japon kağıt üreticileri bu amaç için kolları sıvadı. Plastiğe alternatif, dayanıklı karton kutular geliştirdi. Bu kutular, suyu ya da buzu bir plastik kutudaymış gibi güvenle saklayabiliyor.

Üç haftaya kadar hiçbir sızıntı olmuyor. Onları süt ve meyve suyu kutularından ayıran özellik, plastik malzemelerde kullanılan polietilen içermemesi.

Kutuların özellikle gıda sektöründe büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Plastiğe alternatif olarak üretilen kutuların plastik kullanımını azaltacağı düşünülüyor.