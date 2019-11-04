Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandık yer alıyor.

ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, 2'şer adet havan topu mermisi var.

[Fotoğraf: AA]

120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

ABD mühimmatları daha önce de bulunmuştu

Rasulayn'ın güneyinde M4 kara yolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK/YPG''lilere ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı da bulunmuştu.

[Fotoğraf: AA]

Sandıkların üzerinde ABD devletinin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logolu yazılar görülmüştü.

GSA, ABD Savunma Bakanlığı ve federal kurumların birçok askeri ihtiyacını karşılıyor. Ülke içinde ve dışında, özellikle savaş bölgelerinde ABD'li kurumların ihtiyaçlarını temin ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi PKK/YPG'ye on binlerce tır dolusu silah ve mühimmat göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA