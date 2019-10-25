Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn ilçesi sakinleri, PKK/YPG'li teröristlerin el koyduğu evlerine dönüyor.

Rasulayn'da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten Muhammed Rummane, ilçeye döndükten sonra 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti.

[Fotoğraf: AA]

6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi.

İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve elebaşı posterlerini tek tek söktü.

"Evimi karagaha çevirdiler"

Rummane, "Burası kendi ellerimle tasarladığım evim. Bu evi, 30 yıl önce kendi paramla satın almıştım, çocuklarım da bu evde yetişti. PKK/YPG'li teröristler evimi karargaha çevirdiler" dedi.

Rasulaynlı Rummame, 2013'te Beşşar Esed rejiminin Rasulayn'dan çekilerek kontrolü PKK/YPG'ye verdiğini, teröristlerin de kendisini ve aile fertlerini ilçeden çıkardığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Buraların asıl sahibi bizleriz"

Yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Rummane, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rummane, "Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Terör örgütü PKK/YPG, işgalinde tuttuğu Rasulayn'da sivillere ait evlerle cami ve kiliseler gibi pek çok mekanı karargah haline getirmiş, Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda üs olarak kullanmıştı.

Kaynak: AA