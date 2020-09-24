Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlattığı belirtildi.

Saldırıda 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

Patlamada yaralanan 12 sivilden 2'si Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG’li teröristler,

biri çocuk iki sivil şahsı katletti.



12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. pic.twitter.com/jOGeQAj0At