Dünya genelinde virüs nedeniyle 982 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı da 32 milyonu geçti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 7 milyon 141 bin 923 kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 206 bin 616'ya yükseldi.

İtalya, COVID-19 salgınında 1786 yeni vaka açıkladı

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1786 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı, son 6 günün en yüksek düzeyi oldu. Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 304 bin 323'e ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 46 bin 780’e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 246'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak, 35 bin 781'e çıktı.İyileşenlerin sayısı ise 1097 artarak, 221 bin 762 oldu.

Campania’da maske takma zorunluluğu

Bu arada, ülkede bugün 5 bölgede daha yaklaşık 2 milyon öğrenci için daha ders zili çaldı. 14 Eylül’de de 12 bölgede 5,6 milyon öğrenci ders başı yapmıştı. Okulların açıldığı 5 bölgeden biri olan Campania’da dışarıda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Diğer yandan, Başbakan Giuseppe Conte, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ülkesinde şu an genel bir karantinayı ya da kapanmayı ihtimal dahilinde görmediğini ancak ihtiyaç halinde belirli noktaları iyi şekilde kapatmayı düşünebileceklerini ifade etti.

Conte ayrıca, İngiliz gazetesi Financial Times’ın İtalya’nın pandemideki yeni acil durumu diğer Avrupa ülkelerine göre başarıyla idare ettiğini belirtmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Avrasya ülkelerinde COVID-19 vakaları artıyor

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 721 kişide tespit edilmesiyle COVID-19 vaka sayısının 48 bin 953’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, COVID-19 kaynaklı ölümlerin ise 8 artarak 1252, iyileşen sayısının 572 atarak 36 bin 643’e ulaştığı belirtildi. Ülkede, 11 bin 58 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor, 25 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam COVID-19 vaka sayısı 20 artarak 2 bin 119’a çıktı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti. Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 786 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 294 artarak 76 bin 651’e, ölenlerin sayısı 6 artışla 802’ye çıktı.

Virüse yakalanan 169 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 73 bin 733’e ulaştı.

Ülkede 2 bin 116 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, ağustosta 100’ün altına inmişti. Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan beri 200’ün üzerinde seyrediyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 162 kişide daha COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 686'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 133 artarak 37 bin 255'e ulaştı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 581 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 80 bin 873 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1850 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 9 bin 520'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 8 bin 296'ya yükseldi.

COVID-19 kaynaklı 74 ölümün gerçekleştiği ülkede 1150 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19’dan ölenlerin sayısı 1 artarak 26’ya çıktı.

Bugün ülkedeki günlük vaka sayısı 259 artışla rekor kırarak, 4 bin 440'a ulaştı.

Ülkede 5 bin 584 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetim altında tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Hükümetin kararıyla yarından itibaren söz konusu bölgede toplu taşıma araçların kullanılması yasaklanacak, restoranlar yerel saatle 22.00’ye kadar açık kalacak.

Başkent Tiflis, Kutaisi, Rustavi ve Zugdidi kentlerinde ise 1 Ekim’den itibaren birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencilerin eğitimlerini okullarda sürdüreceği, diğer sınıflar için uzaktan eğitimin devam edeceği kararlaştırıldı.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde salgının ikinci dalgasının gerçekleştiğini belirtti.

Zelenskiy, Bratislava'daki basın açıklamasında, ilk dalga sırasında 40 milyon kişide günde 100 ile 300 kişide virüs tespit edildiğini aktararak, "Bugün ise her gün 3 bin vakamız var. Maalesef, bu durum Ukrayna'da ikinci dalga demektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 372 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 188 bin 106'ya çıktığı bildirilmişti. Ölü sayısının ise 52 artışla 3 bin 757 olduğu, iyileşen sayısının 1788 artarak 83 bin 458'e ulaştığı açıklanmıştı.

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870'e çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 6 bin 149 artışla 782 bin 695'e, iyileşenlerin sayısı da 636 bin 489'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 746'ya yükseldi.

Vaka sayısının 7 bin 102 artarak 777 bin 537'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 11 bin 476 artışla 662 bin 277 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan ölenlerin sayısı 45 artarak 11 bin 171'e, vaka sayısı ise 2 bin 249 artışla 129 bin 892'ye ulaştı.

Ülkede, COVID-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 102 bin 852 olarak açıklandı.

Libya, Bahreyn ve Ürdün'de COVID-19'dan ölümler arttı

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 535 yeni vaka tespit edildiği ve 412 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 474'e, vaka sayısının 30 bin 632'ye, iyileşen sayısının da 16 bin 842'ye çıktığı belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 612 kişinin enfekte olduğu ve 750 hastanın iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 231'e, vakaların da 67 bin 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 60 bin 117'ye ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 1 kişinin daha vefat ettiği, 549 kişide virüs tespit edildiği, 125 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki toplam can kaybının 36'ya, vaka sayısının 6 bin 591'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 3 bin 937'ye ulaştığı belirtildi.

İspanya'da COVID-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 693 bin 556 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 653 artışla 704 bin 209 olarak güncelledi.

Son 7 günde COVID-19'dan 500 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 118'e çıktığı kaydedildi.

Ülkedeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'i, serbest dolaşıma kısmi kısıtlamalar getiren başkent Madrid'de görülürken, yerel yönetimin talebiyle pazartesi gününden itibaren denetim çalışmalarına askerlerin de destek vereceği aktarıldı.

Madrid özerk hükümeti, salgının gelişimiyle ilgili bölgedeki durumu tekrar gözden geçirerek yarın bazı ek tedbirler açıklayacağını duyurdu.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı COVID-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 691 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1931 olurken, vaka sayısı da 71 bin 156'ya çıktı.

Diğer yandan Portekiz'deki sol hükümet, koronavirüsün ekonomideki etkilerini hafifletmek için bireysel ve şirket kredi moratoryumunu 31 Eylül 2021'e kadar uzattı.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 COVID-19 vakası görüldü

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 41 bin 902'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede 1 Mayıs'ta 6 bin 201 vaka sayısı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı ise 416 bin 363'e yükseldi.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da COVID-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Başbakan Boris Johnson'ın dün açıkladığı, yarından itibaren geçerli olacak yeni önlemler kapsamında tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet verecek ve saat 22.00'de kapanacak. Perakende mağazaları ve taksiler ile konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu olacak. 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

Başbakan Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.