Suriye'de geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke şehrinde DEAŞ'lı teröristler sözde cezaevi olarak kullanılan bir binaya baskın düzenlemiş iki taraftanda onlarca terörist ölmüştü.

Guveyran Bölgesinde çatışmalardan kaçan tamamına yakını Araplardan oluşan siviller bir süre sonra evlerine geri dönmek istedi.

Terör örgütü PKK/YPG, bölgeye sokmadıkları sivillerin evlerini dozerlerle yıktı. Teröristler Haseke'de 135 sivili alıkoydu, 70'ten fazla ev ve iş yerini talan etti. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/dyiP7etLtb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2022

Ancak PKK/YPG'li teröristler 55 sivili DEAŞ terör örgütüyle iş birliğiyle suçladı. Teröristler bölgeye sokmadıkları sivillerin evlerini dozerlerle yıktı, 135 sivili de silah zoruyla sözde gözaltına aldı. Teröristler, 70'den fazla ev ve iş yerini de talan etti.

Guveyan'da PKK/YPG ile DEAŞ'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor.