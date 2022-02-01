ABD’nin Florida eyaletinde iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı; sürücülerden biri diğerinin peşine takıldı.

Takip edilen sürücü, yavaşladı ve yanından geçerken diğer sürücüye ateş etti; ardından polise teslim oldu.

Peşindeki sürücünün kendisine ateş ettiğini, kendini savunduğunu iddia etti ancak diğer sürücüde silah olmadığı anlaşıldı.

Ateş açan sürücünün 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.