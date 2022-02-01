Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 07:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de yol kavgasında silah konuştu
ABD'de iki otomobil sürücüsü arasındaki yol kavgasında silah ateşlendi. O anlar araç kamerasına yansıdı.
ABD’nin Florida eyaletinde iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı; sürücülerden biri diğerinin peşine takıldı.
Takip edilen sürücü, yavaşladı ve yanından geçerken diğer sürücüye ateş etti; ardından polise teslim oldu.
Peşindeki sürücünün kendisine ateş ettiğini, kendini savunduğunu iddia etti ancak diğer sürücüde silah olmadığı anlaşıldı.
Ateş açan sürücünün 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
Etiketler: ABD
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