Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe verdi.

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen PKK/YPG'nin yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

PKK/YPG, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

Kaynak: AA