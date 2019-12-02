Dünya
PKK/YPG Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi02 Aralık 2019 Pazartesi 16:09 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 16:28
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği bir sığınmacı kampını yaktı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe verdi.
Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen PKK/YPG'nin yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.
Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.
PKK/YPG, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.
Kaynak: AA