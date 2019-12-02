Yerküre insan eliyle ısınıyor, iklim değişikliği giderek daha büyük bir tehdide dönüşüyor.

Buzulların erimesi, yıkıcı boyutta sel felaketleri ve aşırı sıcak hava, iklim değişikliğinin sonuçlarından.

Yerkürede doğal felaketlerin sıklığı ve şiddeti giderek artıyor.

Bu yıl aşırı sıcak hava ve kuraklık, benzeri görülmedik düzeyde orman yangınları ile sel felaketleri, dünyanın dört bir yanında etkili oldu.

Şiddeti artan kasırgalar önüne çıkan ne varsa yıkıp geçiyor.

Su seviyesinin son yıllarda hiç olmadığı kadar yükseldiği kanallar kenti Venedik sele teslim oldu.

Yaşanan felaket, “iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu” olarak niteleniyor.

Aslında bilim insanları yerküreyi tehdit eden iklim değişikliği konusunda uzun yıllardır uyarıyor.

“Dünya insan eliyle ısınıyor” diyen bilim insanlarının bir bölümüne göre, geri dönüşü olmayan nokta yaklaşıyor.

Yerkürede iklim değişikliğinin baş sorumlusu, sera etkisi yapan gazların atmosfere salımı. Yani iklim değişikliğiyle mücadelede kilit nokta, sera gazı salımının aşağıya çekilmesi.

Ancak ortaya çıkan tablo umut verici olmaktan uzak. Dünyada ortalama sıcaklık artışının 1 buçuk dereceyle sınırlı kalması için önümüzdeki 10 yılda sera gazı salımının yarıdan fazla azaltılması gerekiyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğiyle mücadele için hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’in ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne 200’e yakın ülke katıldı.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadeleye hız verilmesi ve Paris İklim Anlaşması için yapılması gerekenler 2 hafta boyunca ayrıntılı olarak ele alınacak.

Paris anlaşması, dünyada sıcaklık artışının 1 buçuk-2 derece ile sınırlı tutulmasını hedefliyor. Sanayileşme öncesindeki dönemle karşılaştırma yapılıyor.

Madrid’deki iklim görüşmelerine 50 ülke liderinin de katılması bekleniyor.

Konferans öncesinde bir uyarı da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'den geldi. Guterres, iklim değişikliğiyle ilgili, “Geri dönüşü olmayan nokta hızla yaklaşıyor. Küresel ısınmayı sınırlı tutacak bilimsel ve teknik imkanlara sahibiz. Eksik olan siyasi istek” vurgusu yaptı.

İklim değişikliğini tetikleyen sera gazı salımından en fazla sorumlu olan ülkelerden bir bölümü harekete geçme konusunda isteksiz.

Haber: TRT Haber