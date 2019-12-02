Alman medyasında yer alan haberlere göre, Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı Stasi’nin eski merkezinde bulunan müze, birincş kattaki merdivenden içeri giren hırsızlar tarafından soyuldu.

Müze müdürü Jörg Drieselmann, çalınan mücevherler yüzük ve saatlerin haricinde eski komünist Doğu Almanya'da verilen en yüksek nişanlardan olan Karl Marx ve Lenin nişanlarının da çalınan eşyalar arasında yer aldığını açıkladı.

Çalınanların değerinin birkaç bin euro olduğunu söyleyen Drieselmann, "Bunlar büyük hazineler değil. Ama biz bir tarih müzesiyiz ve insanların bunu parçalamasını istemiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en köklü müzelerinden Grünes Gewölbe , tarihi bir soygunla gündeme gelmişti.

2 hırsız, Almanya'daki müzeden 3 elmas mücevher setini çalarak kayıplara karışmıştı.

Mücevherlerin bir milyar euronun üzerinde değere sahip olabileceği açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AFP