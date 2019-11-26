İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, tarihin en büyük müze soygunu Almanya'da gerçekleşti.

İki hırsız, Pazartesi günü Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesine girdi.

Oldukça planlı olarak yürütülen soygunda, hırsızlar önce müzenin elektrik devrelerini bozdu, ardından yangın çıkardı.

Alarm sisteminin devreden çıkması ile hırsızlar, camını kırdıkları bir pencereden içeri girerek doğrudan tarih bölümüne yöneldi.

Hırsızlar, karanlığa bürünen müzede, 18'inci yüzyıldan kalma paha biçilemez değerdeki 3 elmas setini çaldı.

Hesaba katmadıkları detay ise elektrik kesintisine rağmen kayda devam eden güvenlik kameraları oldu.

Eserlerin satılması çok düşük bir ihtimal

Değeri 1 milyar euronun üzerinde olabileceği tahmin edilen mücevherlerin akıbeti ise merak konusu.

Uzmanlara göre, eserlerin satılması çok düşük bir ihtimal.

İkinci senaryo ise mücevherlerin maden kısmının eritilmesi ve değerli taşların ayrı ayrı satılması.

Kamera kayıtlarından eşgalleri belirlenen hırsızlar ise henüz bulunamadı.

Şehirden kaçtıkları düşünülen hırsızlara ait bir araç şehir dışında yanmış olarak bulundu.

Müzedeki eserlerin tarihi 1700'lü yıllara dayanıyor.

Gün içerisinde kısıtlı ziyaretçinin alındığı müzenin tarih bölümüne ise ancak rezervasyon yapılarak giriliyor.

10 salonluk müzede, 3 bine yakın mücevher ve değerli parça bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber



