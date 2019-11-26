Mühendislik ve inşaat alanında özellikle de kara yolu, tünel ve köprü inşası bakımından öncü ülkelerden olan İtalya'da son 3 yılda, 4'ü kendiliğinden 1'i ise doğal afet nedeniyle 5 köprü çöktü.

Bu 5 olayın 2'sinde can kaybı yaşanmazken diğer 3 hadisede ise aralarında yabancıların da olduğu 46 kişi hayatını kaybetti.

Son olayın ardından, ülkede devlet ya da özel sektör tarafından kontrol edilemeyen binlerce viyadük, köprü ve çok sayıda tünel olduğunun ortaya çıkmasıyla bu yapıların güvenlik ve bakımları tartışma konusu oldu.

İtalya Ulusal Çevre Jeolojisi Derneği Başkanı Antonello Fiore, yaptığı açıklamada, çökme hadiselerini değerlendirdi.

İtalya'nın üzerinde bulunduğu kara parçasının jeolojik ve jeomorfolojik bakımdan hassas olduğunu dile getiren Fiore, bu nedenle konuya ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

İtalyan uzman, aynı zamanda yapısal müdahale anlayışının yerine daha planlı-programlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede son 3 yılda yaşanan köprü felaketleri

İtalya'da son 3 yılda, 46 kişinin can verdiği 5 çökme hadisesi yaşandı.

-Annone Brianza'dan geçen 36 numaralı kara yolundaki köprünün 28 Ekim 2016'da çökmesi sonucu aracıyla köprü altından geçen 1 kişi öldü.

-Ancona kenti yakınlarından geçen ve Adriyatik kara yolu olarak bilinen A14 üzerindeki köprünün 9 Mart 2017'de çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

-Cuneo'ya bağlı Fossano'daki çevre yolunda 18 Nisan 2018'de bir viyadük çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

-Cenova kentinden geçen A10 otoyolunun önemli bağlantılarından olan Morandi Köprüsü'nün bir kısmı 14 Ağustos 2018'de aniden çöktü. Olayda köprü üstünde seyreden araçlarda bulunanlar ile köprü altındaki binalarda yaşayanlar dahil olmak üzere toplam 43 kişi öldü.

-Pazar günü de Savona ile Torino kentleri arasında bağlantıyı sağlayan A6 otoyolunun Torino istikametindeki köprülerden biri doğal afet nedeniyle çöktü. Olayda köprünün 30 metrelik bölümü yıkılırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA