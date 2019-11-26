Dünya
Arnavutluk'taki deprem Kosova’dan da hissedildi26 Kasım 2019 Salı 10:12 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 10:13
Arnavutluk'un Durs şehrinde yerel saatle gece 03:54 saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Kosova'da da hissedildi.
Merkez üssü Durs'un kuzeyinde olan depremin büyüklüğünün 6.4 olduğu belirtildi.
Kosova'nın Prizren şehrinde yoğun bir şekilde hissedilen deprem nedeniyle, Kosovalılar sokaklara çıktı.
Merkezi Durs (Adriyatik Denizi) olan deprem yerin 10 kilometre altında oluştu ve Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Sırbistan'da da hissedildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kosova deprem Arnavutluk