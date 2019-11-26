Dünya
Brexit, İngiltere seçiminin baş gündem maddesi26 Kasım 2019 Salı 11:41 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 12:03
İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimin baş gündem maddesi Brexit.
Brexit belirsizliğinin erken genel seçime kapı açtığı İngiltere’de, kampanya dönemi partiler için hızlı geçiyor.
12 Aralık'ta sandık başına gidecek olan İngilizlerin yüzde 40'ı Brexit vaatlerinin en önemli seçim başlığı olduğu görüşünde. Bunun nedeni, ülkedeki sorunların Brexit nedeniyle çözülemediğinin düşünülmesi.
İngilizlere göre sağlık eğitim, ticaret gibi konularda yaşanan sıkıntılar Brexit sürecinden sonra çözüme kavuşabilir.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Brexit İngiltere erken seçim boris johnson jeremy corbyn