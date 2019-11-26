Brexit belirsizliğinin erken genel seçime kapı açtığı İngiltere’de, kampanya dönemi partiler için hızlı geçiyor.

12 Aralık'ta sandık başına gidecek olan İngilizlerin yüzde 40'ı Brexit vaatlerinin en önemli seçim başlığı olduğu görüşünde. Bunun nedeni, ülkedeki sorunların Brexit nedeniyle çözülemediğinin düşünülmesi.

İngilizlere göre sağlık eğitim, ticaret gibi konularda yaşanan sıkıntılar Brexit sürecinden sonra çözüme kavuşabilir.

Kaynak: TRT Haber