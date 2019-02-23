Çinli bir pilot, uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anlarını da yardımcı pilot videoya aldı.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından her iki pilot yaptıkları hayati hatadan dolayı cezalandırıldı.

20 yıllık pilottu

Uyuya kalan Weng Jiaqi adlı pilotun meslekte 20 yılını doldurmuş deneyimli bir çalışan olması ise dikkat çekti.

Video, şirketin tarihindeki en büyük pilot grevinin sona ermesinden günler sonra yayınlandı. Neredeyse bir hafta süren grev, Tayvan'da büyük sorunlara neden olmuştu. Sendika kaynaklarına göre, grev yaklaşık 25 bin yolcuyu etkilemişti.

Sendikanın 7 ve 12 saatten daha uzun uçuşlarda pilot uygulamasında personel artışı talebi ise dikkat çekmişti.

Kaynak: İHA, DHA