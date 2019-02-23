Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının sonlandırılmasına yönelik müzakereler devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin’le ticaret savaşını sonlandırmak için anlaşmaya varma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve bir uzlaşıya varılması için son tarih olarak belirlenen 1 Mart tarihinin de ötelenebileceği sinyalini verdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yakın zamanda görüşmeyi beklediğini ve ticaretle ilgili önemli kararların bu görüşmede alınabileceğini söyledi.

Trump ayrıca, ABD'li ve Çinli müzakerecilerin görüşmelerde ilerleme sağlaması üzerine görüşmelerin 2 gün daha uzatılacağını belirterek, “Her iki tarafın da bir anlaşmaya varılması ihtimalinin yüksek olduğunu hissettiğini düşünüyorum” dedi.

1 Mart tarihinin ötelenmesi, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı 200 milyar dolar değerindeki verginin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmasını askıya alması anlamına geliyor.

90 günlük ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin G20 Zirvesi'nde anlaşması sonucu ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes yapılmıştı.

İki ülke arasında devam eden müzakerelerde anlaşmaya varılmazsa, 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan vergi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacak.

Kaynak: Reuters