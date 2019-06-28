İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın uçak üretimi yapan Pilatus şirketinin İsviçre yasalarının gerektirdiği şekilde, desteklediği yabancı güçlerin faaliyetlerini açıklayamadığına dair “yeterli kadar delil” topladığı belirtildi.

Bakanlık şirketi, Yemen'deki savaşta yer alan yabancı silahlı kuvvetlere lojistik destek vermeme konusundaki İsviçre kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Pilatus tarafından Suudi Arabistan ve BAE’nin silahlı kuvvetlerine verilen destek hizmetleri federal hükümetin dış politika hedefleriyle uyuşmuyor" denildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Pilatus’un Suudi Arabistan ve BAE’nden çekilmek için 90 gün süresi olduğunu ancak şirketin Katar ve Ürdün silahlı kuvvetlerine destek vermeyi sürdürebileceğini duyurdu.

Pilatus ise "Bakanlığın kararı inceleyecek ve zamanında uygun bir cevap verilecek" açıklamasını yapmakla yetindi.

Suudi Arabistane ve BAE öncülüğündeki koalisyon 2015 yılından beri, Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husilere karşı silahlı operasyon yapıyor. Koalisyon güçlerinin müdahalesiyle Orta Doğu'nun en fakir ülkesi olan Yemen'de büyük bir insani kriz yaşanmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) milyonlarca Yemenlinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Reuters