Kapalı Maraş konusu Ada'nın gündeminde ilk sıralardaki yerini koruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Görüşmenin gündeminde hükümetin kapalı Maraş açılımı vardı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, görüşmenin yapıcı geçtiğini kapalı Maraş konusunda aldıkları kararı izah ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Maraş konusunun Kıbrıs sorununun önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek “Maraş konusu KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan bağımsız bir şekilde ele alınabilecek bir konu değildir.“ dedi.

Akıncı, "Hükümet sadece bir envanter çalışması yapacağını karar vermiş dolayısıyla ortada bundan sonrası için bir politika yok. Politika oluşturulurken bu konuyla ilgili olarak mutlaka BM ile işbirliği ve uluslararası hukuk içinde kalınması gerektiğini hükümete bir kez daha hatırlattım." açıklamasında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bu politikanın da Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapacak bir biçimde üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayalet şehir Maraş

"Hayalet Şehir" olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

Kaynak: TRT Haber, DHA