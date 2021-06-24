Delta varyantı, dünya genelindeki koronavirüs vakalarında etkisini artırmayı sürdürüyor.

Varyantın endişe verici yayılımı gündemdeyken Pfizer İsrail Tıbbi Direktörü Alon Rappaport, BioNTech firmasıyla birlikte ürettikleri COVID-19 aşısının bu varyanta karşı etki oranına dair açıklama yaptı.

Yerel bir radyoya konuşan Rappaport, laboratuvarda yürütülen ve delta varyantının İngiliz varyantının yerini aldığı bölgelerden elde edilen verilere göre, aşının koronavirüsü önlemede yüzde 90 civarında etki sağladığını bildirdi.

İsrail Halk Sağlığı Başkanı Sharon Alroy-Preis ise Pfizer-BioNTech aşısının delta varyantına karşı etkisine dair henüz yeterli verinin toplanmadığının altını çizdi.

Uğur Şahin de açıklama yapmıştı

BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin de konuya ilişkin açıklamasında, "Aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" demişti.

Şahin, üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak için çalışmalar yürüttüklerini de belirterek bunun için aşının yeni varyantlar üzerindeki etkinliğini sürekli analiz ettiklerini duyurmuştu.