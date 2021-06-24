Hükümet, düşük emisyon politikası çerçevesinde aldığı kararla Brüksel bölgesine 2030 itibarıyla dizel yakıtlı araçların girmemesi kararı aldı.

Hava, İklim ve Enerji Yasası'nın parçası olan karara göre, LPG'li ve benzinli araçların girişi ise 2035 itibarıyla yasaklandı. Elektrikli şarj istasyonlarının altyapısının iyileştirilmesi ve sayısının artırılması için de ek tedbirler alındı.

AB'deki 323 kentte hava kalitesinin kötü olduğu tespit edildi

Avrupa'nın kalbi sayılan Brüksel bölgesinde, karbon emisyon düzeyinin yüksek olduğu biliniyor.

Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Birliği'nde analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan "iklim yasası" müzakerelerinde anlaşma sağlandığını açıklamıştı.