Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Başkent Nairobi'nin Kajiado bölgesinde, sabah saatlerinde düşen askeri helikopterde 23 kişinin bulunduğu ve helikopterin eğitim amaçlı havalandığı belirtildi.
Helikopterdeki 17 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan Kenya ordusu, helikopter kazasını doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Etiketler: Afrika
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