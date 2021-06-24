AB Konseyi binasında başlayan 2 günlük zirvenin başında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle bir araya geliyor.

AB Liderler Zirvesi'nin resmi gündem maddeleri arasında COVID-19 ile mücadele, ekonomik kurtarma fonları, göç, Euro Zirvesi, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler bulunuyor. Türkiye-AB ilişkileri, AB Liderler Zirvesi'nin akşam verilecek çalışma yemeğindeki dış ilişkiler bölümünde görüşülecek.

Liderlerin, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinden sonra son durum, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'deki Suriyeliler için yapılacak desteği ele alması bekleniyor.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları için AB Konseyi'nin AB Komisyonu'na yetki vermesi gerekiyor. AB tarafı, yetki verilmesi için teknik çalışmaların başladığını belirtiyor.

Suriyelilere destek konusunda ise AB Komisyonu, liderlere hazırlanan planı sunacak. Planda yardımın miktarı ve kapsamına dair bilgiler bulunuyor. Suriyeliler için AB desteğinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.