Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa, AB’den 39,4 milyar euro borç alıyor
[Fotoğraf: AA ]
Fransa’nın ekonomisini canlandırmak için 39,4 milyar eurosunu Avrupa Birliği'nden alacağı borçla karşılayacağı kurtarma planı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onayladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı’nda yaptığı basın toplantısında, plan dahilinde AB’den 2026’ya kadar 39,4 milyar euro borç alınacağını açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Komisyonun Fransa ekonomisini kurtarma planını onayladığını belirterek planın Fransız ekonomisinin çevreci ve dijital dönüşümünü güvence altına alacağını söyledi.
100 milyar euroluk ekonomi kurtarma planı
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, AB borcunun ilk kısmının temmuzda 5 milyar euro olarak alınacağını belirtti.
Fransız hükümeti, 39,4 milyar doları AB’den doğrudan alınacak yardımla finanse edilecek toplam 100 milyar euroluk ekonomi kurtarma planı hazırlamıştı.
Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Euro
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