Kazakistan Sağlık Bakanlığı, COVOD-19’un "Delta" varyantının ülkede ilk olarak başkent Nur Sultan’da görüldüğünü teyit etti.

Nur Sultan Valiliği de şehirde son 24 saatte virüse yakalananların yüzde 56’sında "Delta" varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Tedbirler sıkılaştırılacak

Hükümete bağlı COVID-19 ile ilgili Kurumlar Arası Komisyon, Delta varyantının görülmesi üzerine başkentte daha önce gevşetilen karantina tedbirlerini tekrar sıkılaştırma kararı aldı.

Buna göre, hizmet sektörü ve sanayi tesislerinde aşı olmadan çalışanların mesaileri kısıtlanacak. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan aşı yaptırmayı reddeden söz konusu sektör çalışanlarına ise 7 günde bir negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeleri zorunlu hale getirilecek.

Şehirdeki alışveriş merkezleri ile kafe ve restoranların mesai saatleri de kısıtlanacak.

Aşıya ilgi düşük

Başbakan Yardımcısı Yerali Tugcanov, yaptığı açıklamada, ülkede yeterli derecede aşı dozu bulunduğunu ancak vatandaşların aşıya ilgilerinin düşük olduğunu belirtti.

Tugcanov, virüse karşı toplu aşılamanın başladığı 1 Şubat’tan bu yana ülkeye 7 milyon doz COVID-19 aşısı getirildiğini, bunun sadece 4,6 milyon dozunun kullanıldığını kaydetti.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 1496 artarak 413 bin 267’ye yükseldi.