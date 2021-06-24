Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Uzay Ajansı'nın astronot programına 22 binden fazla başvuru
Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı programa 22 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.
"Spacenews" internet sitesinde yer alan haberde, başvuru sayısının en son 2008'de düzenlenen programa kıyasla 3 kat arttığı belirtildi.
Yeni astronot sınıfında yer almak için 5 bin 419'u kadın 22 bin aday başvuru yaptı.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) insan kaynakları uzmanları, başvuranlar arasından ilk etapta 1500 adayı psikolojik değerlendirme için çağıracak. Adaylar psikolojik değerlendirmenin ardından 4 aşamalı bir eleme sürecine tabi tutulacak.
Eleme sürecinin sonunda 4 ila 6 kişiden oluşması planlanan yeni astronot sınıfı belirlenecek.
ESA'da halen 2 Alman, 2 İtalyan, 1 İngiliz, 1 Fransız ve 1 Danimarkalı astronot görev yapıyor. ESA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dönüşümlü görev yapan ekiplerde yer alıyor.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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