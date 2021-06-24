The Guardian'daki habere göre, Cornell Üniversitesi astronomi profesörü Lisa Kaltenegger ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty, hangi yıldız sistemlerinin Dünya geçişini gözlemlemede iyi bir konumda olduğunu bulmak için Avrupa Uzay Ajansının "Gaia" uydusundan elde edilen verilere göre hazırlanan yıldız konumları ve hareketleri kataloğuna başvurdu.

Kaltenegger ve Faherty, 326 ışık yılı içinde 5 bin yıl öncesinden 5 bin yıl sonrasına kadar herhangi bir zamanda Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 2,034 yıldız sistemi belirledi.

29 gezegen Dünya'yı keşfetmek için iyi bir konumda

Kaltenegger, "Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir." dedi.

Bu yıldız sistemlerinde yer alan, yaşanabilir olduğu düşünülen 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetmek ve radyo-televizyon yayınlarını dinlemek için iyi bir konumda olduğu tahmin ediliyor.